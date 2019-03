Huíla: Cidadão detido por alegada violação de menor

Um cidadão nacional, de 22 anos de idade, foi detido, no último domingo, por alegado crime de violação sexual contra uma menor de 3 anos de idade.

De acordo com informações da Polícia local, divulgada na página da oficial da corporação, o facto ocorreu no bairro Comandante Cowboy, quando a menor se encontrava na residência de seus progenitores, sozinha, onde o acusado levou-a ao seu quarto, onde manteve cópula ilícita com a mesma.

Queixa feita pelos pais da menor e diligências feitas pelas forças policiais, foi possível a localização e detenção do presumível autor que já foi encaminhado ao SIC, para os devidos trâmites legais.