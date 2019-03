Grupos carnavalescos de Luanda recebem prémios

Os cinco primeiros classificados de cada categoria do Carnaval de Luanda receberam, neste sábado, os seus prémios e diplomas, numa cerimónia que teve lugar na Liga Africana.

O União Recreativo Kilamba, que revalidou o titulo de campeão do Carnaval de Luanda, com 912 pontos, na classe A, recebeu a quantia de três milhões de kwanzas, o segundo classificado, União Mundo da Ilha, dois milhões de kwanzas, e o União Njinga a Mbande, terceiro classificado, um milhão e 200 kwanzas.

O vencedor da classe B de adultos, União 17 de Setembro, teve como prémio o valor de um milhão e 500 kwanzas, o segundo classificado, União Domant, um milhão de kwanzas e o terceiro, o União Café de Angola, coube a quantia de 600 mil kwanzas.

Já na classe Infantil, o primeiro classificado, Cassule Viveiro Njinga a Mbande, recebeu um milhão de kwanzas, o Cassules Jovens da Cacimba, 700 mil kwanzas, e o Cassules Sagrada Esperança, 500 mil kwanzas, respectivamente.

No acto de entrega dos prémios, o governador da província de Luanda, Sérgio Rescova, fez saber que os primeiros classificados da classe A, B e Infantil, para além dos valores atribuídos como prémios, vão receber um acréscimo, cada grupo, de um milhão de kwanzas, enquanto do segundo ao quinto classificado da classe A, B e infantil beneficiaram, cada, de 500 mil kwanzas.

Para os prémios da canção foram atribuídos diplomas e os valores de um milhão de kwanzas, ao Recreativo do Kilamba, 500 e 250 mil kwanzas, a União Kazukuta do Sambizanga e Cassules Jovens da Cacimba, respectivamente, num patrocínio do Banco Africano do Investimento (BAI).

Na ocasião o comandante do União Recreativo Kilamba, Poli Rocha, frisou que a partir do mês de Maio vai começar a trabalhar para a edição do Carnaval 2020.

Questionado sobre a contestação de alguns grupos, considerou normal contestar, realçando que o seu grupo veio dar outra dinâmica ao Carnaval de Luanda, sem fugir a entidade cultural.