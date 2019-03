Fundação Manuel António da Mota anuncia a 1.ª edição do ‘Prémio Manuel António da Mota – Uma Vida em Angola’

Aconteceu no dia 8 de Março, no Hotel Epic Sana, uma cerimónia onde foi feito o anúncio oficial do prémio anual intitulado ‘Prémio Manuel António da Mota – Uma Vida em Angola’, cuja 1.ª edição se vai realizar em 2020 e que tem como objectivo distinguir instituições de solidariedade com trabalho reconhecido nas áreas da saúde e educação.

O Grupo Mota-Engil em parceria com a Fundação Manuel António da Mota, desenvolvem a sua actividade social em África através do programa designado ‘Mota-Engil African Initiatives’. E à semelhança do que acontece em Portugal há cerca de nove anos, a Fundação irá atribuir em Angola este prémio, que visa distinguir projectos de elevado mérito e reconhecimento na sociedade e destina-se a organizações não-governamentais, sem fins lucrativos.

A abertura da cerimónia foi feita pelo Exmo. Senhor Eng.º António Mota (Presidente do Conselho de Administração da Mota-Engil SGPS, S.A.), que referiu: “Vamos aqui hoje lançar o primeiro acto de um prémio que pretende não só homenagear quem em Angola pugna pelo bem-estar social dos que mais necessitam, mas que quer deixar uma lembrança profunda de um Homem BOM que foi meu pai “ | “O apoio social em Angola pela Mota-Engil é feito todos os dias, mas queremos deixar claro que entendemos que essa é uma obrigação de todos aqueles que aqui trabalham.”

O evento contou também com a presença de Sua Excelência, Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, Sua Excelência, Presidente João Manuel Lourenço e Exma. Primeira Dama da República de Angola, Dra. Ana Dias Lourenço, membros da Fundação Manuel António da Mota, representantes da Mota-Engil, bem como figuras de destaque da sociedade angolana.

Durante a cerimónia foi distinguida com uma Menção Honrosa, a Fundação Dom Bosco, que recebeu o troféu das mãos da Exma. Primeira Dama da República de Angola. Esta fundação irá também ser premiada com um valor monetário, pelo seu trabalho focado na implementação de vários projectos ligados à educação, formação profissional e desenvolvimento comunitário, principalmente a favor de crianças e jovens.

