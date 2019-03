Cursos de pós-graduação no ISCED arrancam com 270 estudantes

Duzentos e 70 estudantes começaram a frequentar hoje, segunda-feira, no Instituto Superior de Ciências de Educação (ISCED) do Huambo, cursos de pós-graduação profissional, com duração de seis meses.

Os mesmos, informou à ANGOP o director-geral da instituição, Mário Rodrigues, estão inscritos nas especialidades de educação ambiental, metodologia de ensino de língua inglesa e portuguesa, didática das ciências, tecnologia educativa e mono-docência, gestão de instituições escolares, tecnologia educativa, agregação pedagógica, gestão de instituição educativa, docência universitária e análise temática.

Referiu que os cursos de pós-graduação profissional, nunca antes ministrados pelo ISCED Huambo, têm por finalidade capacitar o pessoal docente em metodologia de ensino e investigação, avaliação das aprendizagens, assim como elevar o nível de conhecimento dos gestores escolares, em matérias de gestão de instituições de ensino.

Disse que maior parte dos estudantes inscritos são professores do ensino geral, que pretendem adquirir mais competência para melhor exercer a sua profissão, elevando, deste modo, a qualidade do processo de ensino-aprendizagem nas suas escolas.

O ISCED Huambo ministra cursos de licenciatura nas especialidades de ensino da Geografia, Física, Biologia, Química, Matemática, Português, Inglês e História, assim como mestrados em Ciências da Educação e Educação para Gestão e Conservação da Natureza.