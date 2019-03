Comandante da PN de Luanda quer efectivos melhor capacitados

O novo comandante provincial de Luanda Comissário-chefe, Eduardo Fernando Cerqueira, disse hoje, terça-feira, em Luanda, que a Polícia Nacional quer na sua corporação efectivos capacitados para fazerem um trabalho de prevenção e combate ao crime, respeitando acima de tudo a população e os direitos humanos, escreve a Angop.

Para o oficial, a população deverá de igual modo respeitar os efectivos, visto ser um órgão importante do estado.

O comandante de Luanda fez tal pronunciamento durante a sua cerimónia de empossamento, em simultâneo com os comandantes das províncias do Cuanza Sul, José Canelas, e do Huambo, Francisco Ribas.

Foram igualmente graduados oficiais da Polícia Nacional, o subcomissário José Fernandes como director nacional adjunto de inspecção, o superintendente-chefe Natalício Luís António como director geral da caixa de protecção da caixa social do Ministério do Interior, o superintendente-chefe António Fernando Alberto como director da caixa de protecção social do Ministério do Interior, bem como o superintendente-chefe Armando Pedro Bernardo como director de planeamento e finanças dos serviços prisionais.

O Secretário de Estado para o Asseguramento Técnico do Ministério do Interior, Salvador José Rodrigues, em representação do ministro Ângelo da Veiga Tavares, apelou aos oficiais empossados a empenharem-se nas suas responsabilidades.

De acordo com Secretário de Estado, o rigor no cumprimento da lei é uma obrigação e a Polícia Nacional compete servir o estado e garantir a ordem e a segurança.