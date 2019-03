Cidadão morre ao cair do tecto de uma obra

Paulino Miguel Yaonda, 31 anos, morreu ontem, no bairro São Paulo, província do Huambo, na sequência da queda a partir do tecto de um edifício de aproximadamente 40 metros em obras, quando colocava chapas de cobertura, numa altura em que caía chuva miúda na região, apurou o Jornal de Angola.

Testemunhas afirmam que o malogrado, que trabalhava para a empresa Hong Construções, caiu de uma altura de aproximadamente 40 metros, sem qualquer equipamento de segurança, o que terá contribuído para o incidente. “Para piorar, estava a serenar”, frisou uma das testemunhas.

Familiares da vítima acusam a empresa Hong Construções de negligência, por não ter criado as condições mínimas de trabalho aos trabalhadores, capaz de evitar acidentes.

António Miguel, colega do falecido, disse que além da falta de equipamentos de segurança, há também a questão da má remuneração dos trabalhadores, cujos salários não passam dos 15 mil kwanzas, apesar de ser muito pesado. “O colega só morreu porque não estava munido com meios de segurança”, salientou.

Eugénio Patrício, subgerente da Hong Construções, disse não corresponder à verdade a informação segundo a qual a empresa não dispõe de meios de segurança para os trabalhadores. O responsável referiu que Paulino Yaonda só teve a queda porque trabalhava em estado de

embriaguez.

Inconsolada com a situação, Georgina Imaculada, a viúva, pede à empresa para não deixar de apoiar os filhos, pois afirmou que o marido era o único provedor da família. “Eu não trabalho. Tenho dois filhos e ele era a única pessoa que trazia alimento para a casa”, acentuou.