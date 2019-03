De acordo com fontes do Portal de Angola, uma vendedora ambulante e mais pessoas, foram atingidos por projéteis expelidos por armas de fogo por um suposto agente da Polícia Nacional (PNA) no bairro Rocha Pinto, onde uma das vítimas (zungueira) acabou por morrer no local. Às causas da tragédia ainda estão por esclarecer…

(Em actualização…)