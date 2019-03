ASA ‘escorrega’ diante do Kabuscorp nos Coqueiros

O ASA defrontou às 15:30 desta terça-feira o Kabuscorp do Palanca, em jogo de abertura da 19ª jornada do Girabola2018/19.

Na partida disputada no Estádio Municipal dos Coqueiros, em Luanda, os aviadores perderam por 2-0. Os golos do Kabuscorp foram apontados por Fabrice e Lutadi ao passo que do ASA Vitorino fez o tento da honra.

Na primeira volta, na condição de visitantes, os aviadores venceram por 1-0, neste mesmo Estádio dos Coqueiros.

O ASA ocupa o 12º posto com 18 pontos, enquanto o adversário do Palanca é o 3º classificado com 34, o mesmo número de pontos do Petro de Luanda, segundo classificado. Estes dois contendores acumulam no total quatro títulos na competição (ASA – em 2002, 2003 e 2004 e Kabuscorp em 2013).

No cômputo dos confrontos entre ambas equipas no Girabola, com esta vitória, a vantagem continua para os palanquinos que triunfaram em 13 ocasiões contra quatro do oponente.

A prova é liderada pelo 1º de Agosto com 38 pontos, seguido pelo Petro de Luanda (34).

Complemento da ronda (quarta-feira)

Santa Rita de Cássia – 1º de Agosto (Estádio 4 de Janeiro, 15:30)

Desportivo da Huíla – Interclube (Estádio do Ferroviário, 15:30)

Recreativo do Libolo Recreativo da Caála (Estádio do Libolo, 15:30)

Académica do Lobito – FC Bravos do Maquis (Estádio do Buraco, 15:30)

Progresso do Sambizanga – Sagrada Esperança (Estádio dos Coqueiros, 15:30)

Saurimo FC – Cuando Cubango FC (Estádio dos Eucalíptos, 15:30)

Petro de Luanda- Sporting de Cabinda (Estádio 11 de Novembro, 15:30)