Combate a criminalidade: FAA chamada a reforçar a Polícia

É mesmo isso. Em função do aumento da criminalidade nos mais variados bairros de Luanda, cujos contornos são os mais horrendos possíveis, com a morte de pacatos cidadãos, a violação de mães em frente dos filhos e de grávidas em frente aos maridos.

A nossa Polícia Nacional deve dar mão à palmatória, atirar a toalha ao tapete e reconhecer que perdeu a luta contra a criminalidade e pedir reforço às Forças Armadas Angolanas (FAA).

Aquando da passagem do comandante André Mingas ‘Panda’ essa intenção já tinha sido demonstrada. Entretanto, como o azar nunca vem só, com o infausto incidente que ocorreu com aquela alta patente da Polícia, os Luandenses, de modo particular e os angolanos em geral, perderam a oportunidade de viver em paz, no verdadeiro sentido da palavra.

Além da crise que assola as famílias angolanas, com maio realce as do sul do país, a criminalidade parece ter sido, nos últimos tempos, o pão do dia-a-dia, sendo que, não importa se és pobre, rico, angolano ou expatriado (estrangeiro) pode ser vítima de uma acção dessa natureza praticada pelos ‘amigos do alheio’.

Assaltos a mão armada, roubos, furtos e todo tipo de crime, principalmente os violentos, acontecem até mesmo à luz do dia sem, no entanto, a Polícia dar conta do recado ou ser apanhada de surpresa.

Sabemos que alguma coisa tem sido feita com a detenção e a apresentação semanal de alguns marginais. Muitos deles, autores de crimes de bradar os céus. Ainda assim, a avalanche de crimes com que somos brindados semanalmente, demonstra que os números apresentados pelas autoridades policiais não batem certo.

Há de facto, um aumento da criminalidade e, por via disso, do sentimento de insegurança. É hora de se adoptar outras medidas, quiçá, mais duras para os ‘amigos do alheio’ e mudar o ‘modus operandi’ da nossa Polícia que, verdade seja dita, algumas vezes, deixa muito a desejar.

Contudo, se não for pedir muito, a entrada em cena de militares afectos as FAA, muitos deles, neste momento, a receberem apenas salários sem fazer ‘nada’, já que não há guerra no país, seria o mais sensato para contrapor o crime que graça em Luanda e nas demais 17 províncias.

Não podemos continuar a ver pacatos cidadãos a serem mortos por meliantes como se de animais se tratassem, ou a ver as nossas esposas a serem violadas a frente dos nossos filhos. Alguém pode imaginar o trauma que os filhos ficam a ver aquela situação, ante a impotência dos pais, em função dos marginais estarem armados até aos dentes?

Claro que, como cidadãos, não devemos andar armados. Mas em virtude da crescente onda de criminalidade, além da situação social de muitas famílias, seria bom se cada chefe de família tivesse uma pistola para defender a sua família de qualquer intruso que entre em sua casa na calada da noite sem ser convidado.

Ainda assim, as FAA, órgão que, tenho a certeza, os meliantes têm algum medo, ao entrar em cena, devido a sua actuação e treinamento inibiria o cometimento de crimes nos bairros e devolveria, como não poderia deixar de ser, o sentimento de segurança à muito desaparecido em Luanda.