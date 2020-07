Cuanza Norte: Arranque da campanha de sensibilização contra violência doméstica

O Gabinete Provincial do Cuanza Norte de Acção Social, Família e Igualdade de Género realiza desde sexta-feira, no município do Cazengo, uma campanha de sensibilização porta-à-porta, destinada a prevenir casos de violência doméstica e restaurar a harmonia e coesão familiar, escreve a Angop.

A campanha, denominada “Stop Violência”, realiza-se sob o lema “Mais diálogo nas famílias, mais amor à vida” e visa a divulgação permanente da Lei nº 25/11, de 14 de Julho – Lei contra a violência doméstica.

A actividade decorre em vários bairros e aldeias do município sede da província do Cuanza Norte, contemplando a distribuição de panfletos informativos e conversas com os moradores predominantemente sobre a importância da mulher na sociedade e a violência no género.

A transmissão dos conteúdos da Lei contra a violência doméstica e a promoção da mulher também constam entre os temas que estão a ser retratados na campanha.

A campanha é dirigida a todas as comunidades, em especial aos efectivos das Forças Armadas Angolanas e da Polícia Nacional.

A vice-governadora do Cuanza Norte para o Sector Político, Social e Económico, Leonor Ferreira de Lima e Cruz, pediu, na abertura da campanha, o engajamento da sociedade no combate às diversas formas de violência.

“A ajuda das famílias é imprescindível para levar a bom termo a luta contra este mal, que tem estado a criar traumas, desestruturação e mortes no seio familiar”, asseverou.

A governante reconheceu que a violência doméstica constitui um mal social, que atinge níveis psicológicos preocupantes, assim como no sector laboral, económico e sexual, onde a mulher é a principal vítima.

Mil e 130 casos de violência doméstica foram registados, de Janeiro a Dezembro de 2018 na província do Cuanza Norte, pelo Gabinete Provincial de Acção Social, Família e Igualdade de Género, com destaque para a falta de prestação de alimentos e abandono do lar, perfazendo mais 592 casos em relação a igual período de 2017.