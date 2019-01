Tchizé diz que foi contra a nomeação da irmã para liderar a Sonangol por causa do ‘interesse Nacional’

“Não era por falta de competência, pelo contrário. É porque já temos tão poucos empresários capazes de gerar os empregos que aquela empresária gerava, para que é que havia de estar a ir para o setor publico?”, afirma a filha do ex-Presidente da República.

Em entrevista à agência Lusa, afirma que fez de tudo para impedir que Isabel dos Santos ocupasse a função.

“Era mais fácil nomear esta grande empresária consultora do PCA da Sonangol”, disse, defendendo que, do ponto de vista da capacidade de gestão, não há dúvidas nenhuma que era uma das melhores apostas a fazer, mas do ponto de vista do interesse Nacional, não fazia sentido.