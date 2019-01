Salário da função pública: Ajuste é para este mês

A nova tabela salarial da função pública entra em vigor já a partir deste mês de Janeiro, uma medida que segundo o Executivo, visa acabar com as assimetrias salariais no funcionalismo público.

De acordo com o Mercado, os ajustamentos, disse o ministro da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Jesus Maiato, não serão proporcionais, mas vão permitir recuperar o poder de compra perdido, por força da inflação acumulada dos últimos três anos.

Ao falar no final de umas das sessões do Conselho de Ministros ainda em 2018, Maiato referiu que, com este exercício, dá-se indicação clara de que, sempre que houver disponibilidade do Orçamento Geral do Estado (OGE), o Executivo ajustará a capacidade de renda dos funcionários públicos.

Recorde-se que em relação ao salário mínimo da função pública auferido pelo auxiliar de limpeza de segunda classe (categoria mais baixa na estrutura de carreiras do regime geral), o ordenado passará de AKz 21 mil para AKz 33 mil, representando um aumento de 57 por cento.

Quanto aos cargos de direcção e chefia, o chefe de secção (função de chefia mais baixa), com um salário actual de AKz 179 mil, passará a ganhar 250 mil.

O director nacional (cargo de chefia mais alto na função pública) sairá de um salário de AKz 340 mil para 394 mil kwanzas.

Para carreira do pessoal técnico, cuja categoria mais baixa é o técnico médio de terceira classe, o salário passará de 49 mil para 89 mil kwanzas, um aumento de 81 por cento.

Para o professor catedrático, que é a categoria mais alta dentro da função pública, o salário sairá de AKz 405 mil para 444 mil kwanzas.