Recursos minerais de Angola apresentados no Japão

O ministro dos Recursos Minerais e Petróleos, Diamantino Azevedo, apresenta esta sexta-feira, na cidade de Tóquio, Japão, as potencialidades angolanas em termos de recursos minerais e petróleos, soube hoje a Angop.

A apresentação especial será feita no auditório do edifício sede do Banco Japonês para a Cooperação Internacional JBIC, (Japan Bank for International Cooperation) durante um seminário promovido conjuntamente por este banco e a embaixada de Angola no Japão.

Diamantino Azevedo encontra-se desde terça-feira (08) na cidade japonesa e faz parte de uma delegação interministerial que integra ainda os ministros das Finanças e o dos Transportes.

A delegação prevê durante essa visita assinar contratos com empresas e instituições nipónicas, como a Toyota e a Nexi, bem como um acordo de financiamento com a JBIC.