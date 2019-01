Operação Transparência vai para o mar

A Operação Transparência foi lançada em Angola para acabar com actividades económicas ilegais.

O Governo estendeu a operação às costas e mares do país

O director provincial das pescas e do mar no Kwanza Sul, Adão da Silva Pereira, apoiou a iniciativ,a afirmando que as águas angolanas são violadas a todo o momento por barcos de pesca.

“A ideia é boa para de facto terminarmos com aquilo que têm sido as violações constantes do nosso mar”, disse Pereira, que sublinhou também como outro problema “a captura das espécies imaturas”.

“É nossa preocupação preservar as espécies”, afirmou.

Em conversa com a VOA, Adão da Silva Pereira apontou ainda a diminuição “a poluição marítima”.