Moxico: Cidadão detido por violar sexalmente a tia

Um cidadão nacional de 19 anos de idade, no Moxico, foi detido pela Polícia Nacional, a semana passada, por ter cometido o crime de violação sexual contra uma cidadã de 45 anos de idade, que por sinal é sua tia.

O crime ocorreu no bairro do Kwenha, na via pública, quando a ofendida saía de uma festa à noite, tendo sido surpreendida pelo suposto violador, que consumou o acto sexual.

Entretanto, o caso só agora sai a público em função dos familiares da vítima terem despoletado o caso por temer que o autor do crime venha a ser solto pelas autoridades policiais.

Refira-se que, o acusado já está a contas com a Justiça, para os devidos procedimentos legais.