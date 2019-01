Mourinho já pode assinar por outro clube depois de receber milhões do United

Treinador português foi despedido do clube inglês a 18 de dezembro

José Mourinho já recebeu a indemnização devida aquando do despedimento do Manchester United e está, por isso mesmo, livre de qualquer vínculo contratual com o clube inglês e disponível para aceitar qualquer desafio. Quem o diz é o jornal “Daily Mail”, em Inglaterra, que adianta que o português recebeu 15 milhões de libras (16,6 milhões de euros) logo após ter deixado o United.

O jornal cita uma fonte próxima a Mourinho que garante que está tudo resolvido entre as duas partes e que Mourinho está tranquilo no que toca ao futuro. “Ele pode aceitar um trabalho já, mas não tem pressa. Está descontraído e não tem problema em esperar até ao final da temporada, se for preciso.”

José Mourinho tem sido apontado ao Real Madrid, para a próxima época, e foi também falado para o suceder a Rui Vitória no Benfica, mas O JOGO sabe que voltar a Portugal não é opção para o “Special One” nesta altura.