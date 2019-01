Mito Gaspar ‘emigra’ para Cabo Verde

O músico e compositor Mito Gaspar foi nomeado adido cultural em Cabo Verde. Até ao ano passado, era director provincial da Cultura em Malange.

O anúncio foi feito durante a abertura do acto central do Dia da Cultura Nacional. Dono de um vasto reportório musical e de uma carreira de sucesso, o cantor, natural de Malange, venceu o Prémio Nacional de Cultura e Artes, em 2016, numa promoção do Ministério da Cultura.

Conquistou lugares cimeiros em festivais nacionais, como nos festivais Juvenil da Canção, de Música Popular Variante e Nacional de Cultura (FENACULT). E em festivais internacionais como no México, Cuba, Expo-Sevilha e Brasil.

Mito Gaspar nasceu a 5 de Outubro de 1957, em Cacuso, Malanje. Foi integrante do grupo ‘Top Mag’. Na Huíla, co-fundou o Trio Henda, com Tony Morgado (percussão) e Hilário Ventura (dikanza) e fundou também o grupo ‘Som da Liberdade’.