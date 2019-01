Merkel inicia hoje visita de dois dias e primeira em cinco anos à Grécia

A chanceler Angela Merkel desloca-se hoje a Atenas, para uma visita de dois dias, cinco anos após a última estadia na Grécia, assinalada por manifestações de protesto relacionadas com a austeridade imposta à Grécia durante a designada crise da dívida, informou o Governo de Berlim.

De acordo com o Jornal de Notícias que cita a Lusa, a chefe do governo alemão e dirigente conservadora tem previstos diversos encontros, incluindo com o primeiro-ministro Alexis Tsipras do partido de esquerda Syriza, num ano de eleições legislativas e onde, de acordo com as sondagens, o seu partido não é apontado como favorito.

A porta-voz do Governo alemão, Martina Fietz, precisou que os dois dirigentes deverão abordar “questões europeias e internacionais”.

Após oito anos de drásticas medidas de austeridade, a Grécia anunciou em agosto a saída dos memorandos de entendimento e dos empréstimos das instituições financeiras e recomeçou a financiar-se de forma autónoma.

Em abril de 2014, e sobretudo em outubro de 2012, as visitas de Merkel, então muito impopular na Grécia, deram origem a grandes manifestações anti-austeridade em Atenas.

Estes protestos, onde surgiram diversas faixas que comparavam os atuais dirigentes alemães ao período de ocupação nazi da Grécia durante a II Guerra Mundial, tornaram-se no símbolo da rejeição dos planos de restrição orçamental impostos pelos países mais ricos, com destaque para a Alemanha, à endividada Europa do sul.

Nos últimos anos, Atenas e Berlim registaram, no entanto, uma visível reaproximação.