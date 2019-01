Man. City ‘despacha’ o Burton com uma goleada… ‘à hóquei em patins’

Comandados de Pep Guardiola golearam a equipa do terceiro escalão por 9-0.

Foi uma noite de… ketchup para o Man. City. Os comandados de Pep Guardiola ‘despacharam’ o modesto Burton, do terceiro escalão do futebol inglês, por 9-0, em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça da Liga. Informa o Notícias ao Minuto.

Com Bernardo Silva no banco – entrou no segundo tempo -, os citizens adiantaram-se no marcador logo aos 5′ minutos, por Kevin De Bruyne. Até ao intervalo, Gabriel Jesus ainda bisou e Zinchenko também rubricou o nome na lista dos marcadores.

Na segunda parte, o ‘rolo’ compressor continuou a trabalhar e os golos foram surgindo de forma natural. Gabriel Jesus marcou por mais duas vezes e chegou ao ‘póquer’, o jovem Foden também fez o gosto ao pé, tal como Walker, que aumentou a contagem.

Já dentro dos últimos 10 minutos, Mahrez fixou o resultado final em 9-0, uma goleada das antigas, ao estilo do hóquei em patins, que deixa o Man. City com praticamente os dois pés na final da Taça da Liga. No entanto, a segunda mão destas meias-finais será realizada no próximo dia 22.