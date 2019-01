Kevin Spacey é detido em aeroporto de Washington

Ator foi advertido por excesso de velocidade e liberado na sequência

O ator norte-americano Kevin Spacey foi detido nesta terça-feira (8) por dirigir em velocidade acima da permitida no estacionamento do Aeroporto Nacional de Washington, nos Estados Unidos.

O ator havia acabado de voltar da cidade de Nantucket, em Massachussets, onde participou da primeira audiência sobre o caso em que é acusado de abuso sexual a um adolescente em 2016. O ator foi advertido verbalmente e não teve de pagar multa, segundo o porta-voz da Autoridade Metropolitana de Aeroportos de Washington, Christian Saull.

Na audiência desta terça-feira (8), Spacey se declarou inocente das acusações. Uma nova sessão judicial, na qual o ator não precisa comparecer, mas deve estar disponível para contatos por telefone, será realizada no próximo dia 4 de março. O astro de “House of Cards” deverá permanecer afastado do jovem e de sua família no período. Se condenado, Spacey pode ter de ficar até cinco anos na prisão.

Vencedor do Oscar com o filme “Beleza Americana”, o ator foi denunciado em novembro de 2017 por uma ex-âncora de TV americana, Heather Unruh, por supostamente ter agredido sexualmente seu filho, o ator Anthony Rapp, durante uma festa em um bar. Quando a acusação veio à tona, Spacey se assumiu pela primeira vez como homossexual e disse que, “caso tenha se comportado como o descrito”, pedia “sinceras desculpas” a Rapp.

Desde que estourou o escândalo, Spacey foi demitido de “House of Cards” e desapareceu da mídia.