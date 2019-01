Instalações dos serviços de saúde da Presidência da República vão custar AKZ 9 biliões

O Chefe de Estado autorizou e formalizou a abertura de um procedimento de contratação simplificada para a empreitada de construção das instalações dos serviços de saúde da Presidência da República, uma despesa no valor de cerca de 9 mil milhões de kwanzas, escreve o Novo Jornal Online.

A informação consta de um despacho publicado esta segunda-feira, 07, assinado por João Lourenço, autorizando a despesa de 9.173.147.400,00 kwanzas para a empreitada de construção das instalações dos serviços de saúde da Presidência da República, a ser celebrado com a empresa portuguesa Mota-Engil.

A esse valor acresce o dos serviços de fiscalização da empreitada, pela DAR Angola Consultoria, num contrato que vale 367 milhões de kwanzas.

No documento, onde não são avançados mais pormenores, o Presidente da República autoriza o director do Gabinete de Obras Especiais a praticar todos os actos decisórios e de aprovação tutelar, com a faculdade de subdelegar, nomeadamente no que respeita à aprovação das peças do procedimento, à nomeação da comissão de avaliação, à aprovação do relatório final, à adjudicação e à celebração do contrato.

“O Ministro das Finanças deve assegurar a disponibilização de recursos financeiros necessários à execução dos contratos”, pode ainda ler-se no despacho.