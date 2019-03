Braço de ferro entre administração e moradores do prédio do Baleizão

As 24 famílias desalojadas, na segunda-feira, 7, do edifício Seiscentista do Baleizão, à Baixa de Luanda, após ter ruído parcialmente um apartamento, “mostram resistência em abandonar o espaço” para um outro mais seguro, informou ontem o administrador-adjunto para a Área Técnica do Distrito Urbano da Ingombota, Paulo Fortunato.

Em declarações ao Jornal de Angola, Paulo Fortunato disse que a administração distrital logo que se apercebeu do incidente criou as condições preventivas para acomodar em lugar seguro as 24 famílias que se encontram em risco.

O edifício Seiscentista, que se encontra em colapso, está localizado no Largo Infante D. Henriques (Baleizão). Foi considerado Património Histórico do Infante Cultural por decreto número 86, Boletim Oficial número 222 de 23 de Setembro de 1947, em Luanda.

Sem condições de habitabilidade, o edifício completa este ano 72 anos de existência e, desde então, nunca sofreu obras de manutenção e há mais de 10 anos que não tem água canalizada.

As famílias mostram-se renitentes em não abandonar o edifício, apesar do apoio garantido pela administração municipal. Para o administrador-adjunto para a Área Técnica, as famílias alegam que, sem as chaves das novas moradias nas mãos não vão abandonar o local, onde, de forma improvisada, passam o dia e a noite.

Paulo Fortunato disse que a Administração do Distrito Urbano da Ingombota identificou um espaço fechado, no Ngola Kiluange, município do Sambizanga, que poderá acomodar provisoriamente as famílias até encontrar outra solução mais satisfatória.

O responsável frisou que para evitar a reocupação por parte dos antigos moradores e de outras pessoas ao edifício, os técnicos da administração estão a fechar com blocos os acessos ao edifício.

Os moradores, sentados à frente do prédio, relatam com tristeza as várias famílias evacuadas nas mesmas condições e que ainda se encontram nas tendas. Por essa razão, alegam que não vão sair daquele espaço sem as chaves nas mãos.

Esperança Manuel, 55 anos, mostrou-se disposta a abandonar o local, mas com a garantia de uma casa já pronta. “Há muito tempo que reclamávamos do mau estado do edifício e nunca nos deram ouvidos. Agora querem colocar-nos num campo, onde não há água, energia e segurança para os nossos filhos e netos”, avançou a cidadã.