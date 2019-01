Angola gasta 200 milhões USD em armamento para defesa do espaço aéreo

O Governo está a negociar a compra de sistemas de defesa antiaérea com a Bielorrússia, por 200 milhões de dólares, de acordo com um despacho assinado pelo Presidente da República,, apurou o Novo Jornal Online.

A aquisição é justificada pela “necessidade de garantir a operacionalidade e funcionamento do sistema de defesa antiaéreo das grandes cidades e objectos económicos estratégicos do País, no âmbito da estratégia para a defesa do espaço aéreo nacional”.

No diploma, o PR dá ainda o aval para o acordo de financiamento entre a República de Angola e o Banco de Desenvolvimento da Bielorrússia, “para aquisição de equipamentos e outros bens para fins específicos” das Forças Armadas Angolanas (FAA).

O negócio envolve a empresa TETRAEDR e terá a garantia da Agência de Crédito à Exportação Eximgarant, da Bielorrússia.