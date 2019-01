Angola estreia-se no mundial com Qatar

A selecção nacional sénior masculina de andebol defronta às 15:30 de sexta-feira a similar do Qatar, em jogo da primeira jornada do grupo D, do Campeonato do Mundo, a decorrer de 10 a 27 do corrente mês, na Dinamarca e Alemanha.

Apesar da prova iniciar hoje, Angola começa a competir apenas sexta-feira. Toda fase regular do seu grupo será disputada na capital dinamarquesa (Copenhaga), cujo jogo inaugural (nesta quinta-feira) vai opor as selecções da Alemanha e Coreia

O sete nacional, que participa pela quarta vez num Campeonato do Mundo (2005, 2007 e 2017) almeja melhorar a vigésima quarta e última posição obtida na edição passada “França2017”, a pior de sempre.

Na primeira participação, em 2005, na Tunísia, os angolanos ficaram na 20ª posição e na segunda, Alemanha 2007, quedaram-se em 21º.

A prova vai marcar a estreia do seleccionador nacional Filipe Cruz em Campeonatos do Mundo, enquanto que o guarda-redes e capitão de equipa, Geovani Muachissengue, é o único totalista do conjunto.

A França é a actual detentora do troféu.

Jogos completos do grupo – D de Angola

SEXTA-FEIRA

Angola – Qatar

Argentina – Hungria

Egipto – Suécia

DOMINGO

Qatar – Egipto

Hungria – Angola

Suécia – Argentina

SEGUNDA-FEIRA

Hungria – Qatar

Argentina – Egipto

Suécia – Angola

QUARTA-FEIRA

Angola – Argentina

Hungria – Egipto

Qatar- Suécia

QUINTA-FEIRA

Egipto – Angola

Qatar – Argentina

Suécia – Hungria