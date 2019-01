Acidente de viação faz nove feridos no Moxico

Nove pessoas feridas, das quais três em estado grave, é o resultado de um acidente de viação registado quarta – feira na estrada nacional 180, no percurso Luena – Saurimo.

O acidente ocorreu na sequência de capotamento de uma viatura que fazia o serviço de táxi, transportando 14 passageiros.

Com ligeiras fracturas nos membros superiores e inferiores, o motorista da viatura, Fortuna Tchissupa, explicou que o acidente ocorreu por volta das 10 horas, a cerca de 25 quilómetros a norte da cidade do Luena (Moxico), em consequência do estouro de um dos pneus de frente.

As vítimas do desastre foram evacuadas para o Hospital Geral do Moxico, onde recebem tratamento médico, na sua maioria com fracturas nas clavículas, tórax e nos membros inferiores e superiores.