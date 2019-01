Última Hora: Administração do Hospital de São João demite-se

A administração do Hospital de São João, no Porto, entregou um pedido de renúncia à tutela.

“O mandato do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de São João terminou a 31 de dezembro de 2018. Em consequência o CA apresentou a renúncia de modo a facilitar a sua substituição da forma mais rápida possível”, explicou a administração em comunicado, publicado pelo Diário de Notícias.

Segundo a mesma, “foram estes os únicos fundamentos que estiveram na base do pedido de renúncia”.

De acordo com a informação avançada pela RTP, na origem da renúncia estaria o desagrado com as cativações do Ministério das Finanças, a falta de recursos humanos e técnicos e a degradação das condições de trabalho.