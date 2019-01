Tropas de choque da RDC enviada à Comissão Eleitoral antes do resultado das eleições

De acordo com a Reuters, a polícia de choque da RDC também assumiu posições ao longo da principal avenida da cidade, enquanto os congoleses queixavam-se de possível violência em meio a suspeitas de que o governo do presidente Joseph Kabila estava a negociar um acordo de divisão de poder com um candidato da oposição.

A eleição de 30 de dezembro deveria levar à primeira transferência democrática de poder do país da África Central em 59 anos de independência, mas um resultado disputado poderia desencadear o tipo de violência que eclodiu após as eleições de 2006 e 2011 e desestabilizar a volátil economia do Congo.

Em Pretória, o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e seu homólogo da Zâmbia, Edgar Lungu, reuniram-se hoje, quarta-feira, e pediram à CENI que divulgasse rapidamente os resultados para manter a estabilidade.

Na semana passada, a África do Sul, antiga aliada de Kabila, uniu-se à Rússia e à China no Conselho de Segurança da ONU para impedir a divulgação de uma declaração proposta pela França que teria saudado a realização da votação, mas criticou a decisão do governo de cortar o acesso à Internet e alguns meios de comunicação.

A comissão anunciou na noite de terça-feira que iniciou “uma série de reuniões de avaliação e deliberações, no final das quais procederá à publicação dos resultados provisórios das eleições presidenciais”.

Uma fonte da CENI e um diplomata disseram esperar que os resultados sejam anunciados na quarta-feira. Outro diplomata, no entanto, disse que nem todos os registos de votação foram concluídos e que o anúncio pode ter que esperar até quinta-feira.

Os residentes de Kinshasa realizam as suas actividades normais, mas alguns pais mantiveram os seus filhos em casa.