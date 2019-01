Tribunal sul-africano recusa pedido de liberdade a Manuel Chang

O tribunal sul-africano de Kempton Park recusou o pedido de liberdade de Manuel Chang, detido em Johanesburgo há mais de uma semana. A liberdade do antigo ministro das Finanças foi requerida pela equipa de advogados, que defende que a detenção do antigo ministro das Finanças é ilegal, avança O País MZ.

Depois de ouvir os argumentos da Procuradora e da defesa, a juíza do caso deu uma pausa à sessão de audição, tendo retomado à sala com uma decisão: negar a liberdade a Manuel Chang. A defesa já fez saber que vai avançar com um pedido de liberdade sob pagamento de caução.

A sessão de audição do antigo ministro das Finanças retoma às 14H00.