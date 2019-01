Secretário de Estado norte-americano faz visita surpresa ao Iraque

O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, chegou hoje a Bagdade, numa viagem surpresa que marca o início de uma visita a vários países árabes do Médio Oriente, informou a televisão oficial Al Iraqiya.

De acordo com o Observador que cita a Lusa, Mike Pompeo foi recebido em Bagdade pelo presidente da Câmara dos Deputados, Mohamed al Halbusi, segundo o canal iraquiano, que não acrescentou mais detalhes.

A 26 de dezembro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma visita surpresa ao Iraque para ver as tropas americanas instaladas naquele país, mas, na altura, não se reuniu com as autoridades locais, o que causou grande controvérsia no país.

O primeiro-ministro iraquiano, Adel Abdelmahdi, disse na altura que tinha sido marcada uma reunião com Donald Trump, mas esta foi cancelada devido a “diferenças de opinião” na organização da reunião e foi substituída por uma conversa telefónica.

No entanto, a Casa Branca garantiu depois que só poderia notificar o governo iraquiano duas horas antes da chegada de Trump ao país por “razões de segurança”.

A viagem de Mike Pompeo, que começou na terça-feira na Jordânia, tem visitas programadas ao Egito, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Arábia Saudita, Omã e Kuwait.

No início da viagem, Pompeo disse que a retirada das tropas dos EUA da Síria, anunciada por Donald Trump em dezembro, não irá comprometer a ofensiva contra o grupo terrorista Estado Islâmico (EI) na Síria na zona fronteiriça com o Iraque.

Mike Pompeo também criticou o Irão e ameaçou “redobrar” a pressão diplomática e económica contra Teerão nas próximas semanas.