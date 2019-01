Recém-nascido encontrado em contentor de lixo no Lubango

De acordo com a informação da Angop, um recém-nascido foi encontrado, nesta quarta-feira, no meio do lixo, num contentor fixado no bairro da Minhota, arredores da cidade do Lubango, província da Huíla.

Apesar de ter sido encontrado ainda com vida, o recém-nascido acabou por morrer minutos depois.

Segundo testemunhas no local, o bebé do sexo masculino foi encontrado embrulhado num saco branco.

A criança ainda tinha o cordão umbilical, indiciando tratar-se de um parto recente.

O porta-voz do Comando da Polícia Nacional, inspector-chefe Luís Filipe Zilungo, afirmou que a corporação desencadeou já uma investigação nas cercanias para se determinar a autora do crime.