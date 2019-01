Polícias caiem nas mangueiras

A equipa do Interclube de Luanda perdeu hoje, quarta-feira, diante do Saurimo FC, por 0-1, em jogo pontuável à 11ª jornada do Campeonato Nacional da I Divisão (Girabola2018/19), disputado no estádio das Mangueiras.

Apesar da derrota, a formação da Policia Nacional dominou o jogo todo, criando inúmeras oportunidades de golo, mas falhava na finalização.

Aos 16 minutos, Silva rematou forte na grande área, obrigando o guarda-redes Anselmo a uma defesa espectacular, quando o banco do Inter já se levantava para festejar.

Daí em diante assistiu-se a um jogo em que os forasteiros procuravam a todo custo sair a vencer na primeira metade do jogo, mas os atacantes, que em muitas ocasiões ficavam isolados na grande área do adversário, pecavam na finalização.

Aos 42 minutos, Richa fez um remate forte no canto esquerdo da baliza de Anselmo, mas o guardião do Saurimo FC, que neste jogo mostrou-se inspirado, voltou a fazer uma defesa espectacular, para o delírio dos adeptos.

No reatar da partida, o Inter entrou mais determinado, com as atenções viradas ao ataque, tentando surpreender a defesa adversária com jogadas de contra-ataques rápidos, mas a defesa do Saurimo FC anulava todas as investidas.

Aos 56 minutos, Richa viu o travessão da baliza de Anselmo a negar aquele que seria o primeiro golo da partida, depois de um remate forte fora da grande área.

Richa voltou a ameaçar a baliza do Saurimo FC, aos 65 minutos, quando isolado, na grande área, deixou-se bater pelo guardião Anselmo.

Insatisfeito com a prestação da equipa, o técnico do Saurimo FC, Diogo Pedro, substituiu o médio Job, aos 66 minutos, e em seu lugar colocou Ibra, que veio dar outra dinâmica, sobretudo no meio campo.

O mesmo atleta, aos 70 minutos, fez um passe “espectacular” a Jó, que em grande estilo fez o único golo da partida.

O Saurimo FC tentou ampliar a vantagem no minuto 75, por intermédio de Capita, que rematou forte para uma “grande” defesa de Landu, que esteve um pouco adiantado no seu terreno.

Com este resultado, o Saurimo FC soma 9 pontos e mantém-se na última posição, enquanto o Interclube com 11 é o décimo colocado.