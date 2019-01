Nissan LEAF e + debuts entre os veículos elétricos mais vendidos

A Nissan apresentou hoje o Nissan LEAF e +, alargando a estágio de carro elétrico mais vendido do mundo, oferecendo um novo travão de força com potência e alcance adicionais.

O “e +” refere-se ao aumento da densidade de energia da bateria do modelo e à maior potência do seu trem de força. O novo powertrain aumenta o alcance do carro em aproximadamente 40%, garantindo que haja um Nissan LEAF para atender às necessidades de condução de uma ampla gama de clientes.

“O LEAF e + é o ‘mais’ LEAF, oferece aos clientes mais opções em termos de potência e alcance”, disse Daniele Schillaci, vice-presidente executivo da Nissan. “Ao oferecer aos clientes uma escolha

de motorizações para atender às suas necessidades, o premiado Nissan LEAF é agora mais conveniente e atraente do que nunca.”

Mais de 380.000 veículos Nissan LEAF foram vendidos em todo mundo desde que o modelo 100% elétrico começou a ser vendido em 2010. Equipado com tecnologias avançadas, incluindo o sistema de direção semi-autónoma.

ProPILOT * 2 e o modo e-Pedal para direção de um pedal, a Nissan O LEAF incorpora a Nissan Intelligent Mobility, a visão da empresa para mudar a forma como os carros são movidos, impulsionados e integrados à sociedade.

Tendo sido pioneira em carros elétricos de mercado de massa com o Nissan LEAF, a Nissan continua a promover o transporte de veículos alternativos. O Nissan LEAF desempenha um papel vital nos esforços da Nissan para integrar veículos elétricos e sistemas de energia na vida dos clientes – criando um “ecossistema EV”. Entre esses esforços está a Nissan Energy, a iniciativa da empresa de conectar facilmente os seus sistemas elétricos aos sistemas de energia.

Carregar as baterias, abastecer casas e empresas, ou alimentar a energia de volta às redes elétricas, bem como novos esforços para reutilizar as baterias. * 3

O Nissan LEAF e + está programado para se juntar ao Nissan LEAF nas concessionárias Nissan no Japão no final de janeiro de 2019. As vendas nos EUA devem começar na primavera de 2019, e as vendas na

Europa começarão em meados de 2019.

Mobilidade Inteligente Nissan

O Nissan LEAF e + representa um passo em frente em cada uma das três áreas-chave da Nissan Intelligent Mobility: Potência Inteligente, Condução Inteligente e Integração Inteligente.

Nissan Intelligent Power: maior alcance e desempenho

O Nissan LEAF e + apresenta uma nova versão do revolucionário motor eléctrico do Nissan LEAF, proporcionando uma excelente eficiência energética e robusto binário e potência. Embora o Nissan LEAF satisfaça as necessidades de muitos clientes com um driving range de até 322 km (ciclo WLTC Japan estimado) * 4, operação quase silenciosa e aceleração suave e responsiva, o Nissan LEAF e + oferece mais de 40% de alcance adicional de até 458 km (ciclo WLTC

Japão), permitindo que os clientes façam mais entre cargas. * 5

A bateria de alta capacidade e o motor mais potente do LEAF e + combinam-se para produzir 160 quilowatts de potência e 340 Nm de torque, permitindo uma aceleração mais rápida ao dirigir em altas velocidades.

Acelerar de 80 kph para 120 kph é quase 13% mais rápido. Isso permite que o LEAF e + transmita com confiança veículos mais lentos, saia mais rápido e de forma mais uniforme e se una facilmente ao tráfego em movimento rápido. A velocidade máxima aumentou em aproximadamente 10% para cruzeiros confortáveis.

Graças a um novo sistema de carregamento rápido disponível de 70 kW (100 kW de pico), o 2019 Nissan LEAF e + pode carregar de forma mais eficiente do que nunca. * 5 Com base nos testes iniciais, os proprietários do Nissan LEAF e + podem esperar tempos de carregamento semelhantes quando ligados até 100 O carregador de kW, tal como os atuais proprietários do Nissan LEAF, possui um carregador de 50 kW, apesar de uma capacidade de armazenamento de bateria

55% maior.

Mesmo com um aumento de 25% na densidade de energia e o aumento da capacidade de armazenamento de energia, a bateria do Nissan LEAF e + é quase do mesmo tamanho e configuração do pack no Nissan LEAF.

Além de um aumento de 5 milímetros na altura total (rodas de 16 polegadas), as dimensões externas e internas do carro permanecem inalteradas.

Como a satisfação da propriedade e a tranquilidade são fundamentais para todos os proprietários do Nissan LEAF, a garantia limitada da bateria de 8 anos / 160.000 km (o que ocorrer primeiro) é padrão

para todas as versões.

O Nissan LEAF atende a 99% dos compradores de veículos elétricos esperados no mercado", disse Schillaci. “Entre as duas motorizações e tecnologias e recursos disponíveis, os clientes do

Nissan LEAF podem escolher a melhor opção para acomodar seu estilo de vida.”

Nissan Intelligent Driving: características inovadoras do ProPILOT e operação suave do e-Pedal

Desempenhar um papel de liderança na Nissan Intelligent Driving é o ProPILOT, uma tecnologia de condução semiautônoma em pista que pode ajustar automaticamente a distância do veículo à frente, usando uma velocidade predefinida pelo condutor (entre cerca de 30 kph e 100 kph). O ProPILOT também pode ajudar o motorista a dirigir e manter o veículo centralizado na sua pista.

Se o carro da frente parar, o ProPILOT pode aplicar automaticamente os travões para parar completamente o veículo, se necessário. Depois de parar completamente, o veículo pode permanecer no lugar mesmo que o pé do motorista esteja fora do freio. Se o tráfego for reiniciado, o veículo retomará a condução quando o motorista tocar novamente

no interruptor ProPILOT montado no volante ou pressionar levemente o acelerador para ativar o sistema.

Todas essas funções podem reduzir o estresse ao dirigir na estrada em tráfego pesado e rápido. O ProPILOT Park (disponível apenas nos modelos do Japão e da UE) é um sistema que pode fornecer aceleração, frenagem, manuseio, troca de marchas e operação do freio de estacionamento para guiar o carro em uma vaga de estacionamento.

Melhorar a experiência de condução do Nissan LEAF, o e-Pedal permite ao condutor dar partida, acelerar, desacelerar e parar de usar apenas o pedal do acelerador. * 6 Para igualar a potência adicional do Nissan LEAF e aumentar a massa, a Nissan reprogramou o e- Software de pedal para uma operação mais suave e feedback de pedal aprimorado, especialmente para operação em marcha à ré, e para uma desaceleração mais rápida e suave, facilitando a parada do carro usando o e-Pedal, mesmo durante o backup.

Para além do ProPILOT e e-Pedal, todos os Nissan LEAF estão disponíveis com tecnologias de segurança avançadas, incluindo Intervenção Inteligente de Faixa, Alerta de Partida na Faixa, Travagem Inteligente

de Emergência, Aviso de Ângulo Morto, Alerta de Trânsito Cruzado e Monitor Inteligente de Visão Panorâmica com detecção de objectos em movimento.

Nissan Intelligent Integration: interface atualizada, tela maior e atualizações convenientes

O novo Nissan LEAF conecta motoristas, veículos e comunidades através de sua conveniente Interface Homem-Máquina baseada em gráficos. Ele permite que o proprietário use o aplicativo de smartphone NissanConnect para executar tarefas como monitorar o estado da carga do veículo, programar a cobrança para se beneficiar das tarifas de energia ideais, encontrar a estação de carregamento mais próxima e aquecer ou resfriar o carro antes de entrar.

Novo para o Nissan LEAF e + (em modelos norte-americanos e europeus) é um display de 8 polegadas colorido maior, com um sistema de navegação atualizado que pode ser vinculado a um smartphone compatível.

Este display de transistor de filme fino possui operação semelhante a um smartphone

incluindo swiping, rolagem e tocando. Aplicativos, mapas e firmware são atualizados pelo ar com o simples toque de um botão, em vez de ter que ser atualizado manualmente por USB ou em uma concessionáriada Nissan.

Outros novos recursos incluem a Navegação de Porta em Porta, que sincroniza o sistema de navegação do veículo com um smartphone compatível para instruções perfeitas de direção e caminhada. O recurso Conexões permite que qualquer um dos passageiros do carro se conecte de forma rápida e fácil a um dispositivo dentro do veículo.

A integração vai além do que está no veículo e agora inclui a Nissan Energy, tornando os veículos Nissan LEAF parte de um ecossistema maior de veículos elétricos.

Design elegante e moderno

Um dos elementos exteriores mais atraentes do novo Nissan LEAF é a silhueta elegante e aerodinâmica do carro, que maximiza a eficiência aerodinâmica. A fáscia arrojada apresenta a grade V-Motion, da marca Nissan, com malha 3D azul. O perfil aerodinâmico dá-lhe uma aparência esportiva, enquanto a traseira apresenta um design distinto de luz traseira.

O Nissan LEAF e + transmite a maior parte do design do Nissan LEAF. Pistas sutis para sua designação e + incluem uma fachada frontal revisada com destaques em azul e uma placa de logotipo “e +” na parte inferior da tampa da porta de carga.

Tal como o Nissan LEAF, o Nissan LEAF e + possui um interior espaçoso e altamente funcional com uma sensação de qualidade e alta tecnologia. A combinação de materiais premium em toda a cabine condiz

com um veículo de luxo. Contraste de contraste azul vibrante para o volante, assentos e guarnição de porta acentuam o carro como um veículo elétrico de Nissan.

“O Nissan LEAF e + leva a Nissan Intelligent Mobility ainda mais longe”, disse Schillaci. “O Nissan LEAF continua a desempenhar um papel de liderança na preparação de uma sociedade móvel eficiente

e sustentável – criando uma ‘nova normal’. Esta ‘normal’ vai além da propriedade do veículo, proporcionando benefícios adicionais para o cliente e para o mundo.”

Preços

O preço do Nissan LEAF e + no Japão começa em ¥ 4.162.320. Outros preços regionais serão anunciados mais próximos das datas de venda.

Com base nos dados acumulados de vendas de dezembro de 2010 a dezembro de 2018.

Chamado ProPILOT Assist nos EU

A disponibilidade de recursos e componentes varia por região geográfica.

4 400 quilômetros é baseado no padrão japonês JC08, 322 km é o padrão de ciclo WLTC Japão. Gama MY18 EPA é

150 milhas. O valor da gama de condução é obtido em condições de teste específicas. O alcance real varia de acordo com os níveis de acabamento, opções e condições de direção; consulte o Formulário

de Divulgação do Cliente para obter detalhes.

Alcance estimado 458 km WLTC Japão ciclo / 570 km JC08 / até 226 milhas EPA estimado / 385 km (alcance combinado WLTP) estimado para a Europa; o alcance real variará com níveis de acabamento,

opções e condições de direção; consulte o Formulário de Divulgação do Cliente para obter detalhes. A capacidade de carregamento pode variar com base na temperatura da bateria.

Aqueles que preferem dirigir convencional ainda podem fazer pleno uso dos pedais do acelerador e do travão.

7 O novo sistema de navegação para o mercado europeu também pode ter seus softwares e mapas atualizados via sistemas de comunicação veicular Inter (IVC).

(Nota enviada à nossa redacção com pedido de publicação)