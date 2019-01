Menores de 13 anos sequestradas e violadas

Um cidadão de 21 anos foi detido nesta quarta-feira, no município do Lubango, província da Huíla, sob a acusação de cárcere privado e violação sexual de duas menores de 13 anos de idade.

O desaparecimento das menores, que ficaram em posse do acusado durante cinco dias, segundo o porta-voz da Polícia Nacional, inspector-chefe Luís Filipe Zilungo, que falava à Angop, registou-se no dia um do mês em curso, no bairro do Nambambi, onde as vítimas e o agressor residem.

A detenção do suposto criminoso ocorreu graças a participação dos familiares.

“As menores foram encontradas no dia cinco deste mês no interior da casa do acusado, que durante o período em causa manteve relações sexuais com as mesmas, de forma forçada, de acordo com as denuncias feitas pelas ofendidas”, esclareceu.

O oficial da corporação informou ainda a detenção de uma jovem de 17 anos de idade, no Lubango, supostamente por tentativa de homicídio contra o pai, de 51 anos, com recurso à faca, após desentendimento.

O facto ocorreu por volta das 20 horas de segunda-feira, no bairro da Tchavola, no interior da residência da vítima, onde ambos residem.

A vítima, que foi atacada com vários golpes em torno do corpo, causando ferimentos graves, recebe assistência no hospital Agostinho Neto.