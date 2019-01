Mais de mil processos-crime julgados no Cuando Cubango

Ao todo, 2.597 processos -crime deram entrada no Tribunal Provincial do Cuando Cubango, em 2018, dos quais 1. 526 foram julgados, informou na segunda-feira em Menongue o juiz presidente, noticia o Jornal de Angola.

Ao intervir na abertura da 4ª reunião ordinária da comissão de coordenação judicial referente ao IV trimestre de 2018, Jones Paulo reconheceu que houve um abrandamento na demanda processual, comparativamente a 2017, cerca de 110 processos -crime, dado que foram submetidos à apreciação 2.707 processos.

Sem avançar o número de processos julgados em 2017, o juiz disse que, durante o último trimestre de 2018, o Tribunal Provincial do Cu-ando Cubango recebeu e deu o devido tratamento a 20 processos de prevenção criminal.

Tais processos de prevenção, prosseguiu, envolveram menores na faixa etária compreendida entre os 12 e 15 anos que praticaram crimes de furto, ofensas corporais voluntárias, posse e uso de estupefacientes, vulgo liamba.

Jones Paulo esclareceu que, dos 20 processos de prevenção criminal em que estiveram envolvidos menores, há dois casos de ofensas corporais, que resultaram na morte de dois cidadãos.

O juiz presidente do Tribunal do Cuando Cubango disse que a redução dos processos-crime, em 2018, deveu-se ao empenho da Polícia Nacional, através dos órgãos operativos e dos Serviços de Investigação Criminal (SIC), na prevenção e repressão das acções criminosas dos marginais.

Por este facto, o responsável encorajou os efectivos dos órgãos do Ministério do Interior (MININT), na província, a continuarem firmes no combate cerrado contra a delinquência a nível da região, principalmente, os crimes de furto, roubos, ofensas corporais ou homicídios, que nos últimos tempos ganharam contornos alarmantes.

Disse, por outro lado, que as reformas em curso no sector da Justiça, a nível do país, abrem grandes perspectivas para que o Cuando Cuban-go tenha três tribunais de comarca. Explicou que, dada a especificidade da província, numa primeira fase, está prevista, para este ano, a abertura do tribunal de comarca de Menongue.

De acordo com o responsável, a implementação do tribunal de comarca vai permitir o aumento do número de operadores de justiça, entre magistrados e oficiais, que vão contribuir para mais celeridade no julgamento dos processos- crime na província do Cuando Cubango.

Combate à corrupção

Para o presente ano, Jones Paulo aconselha à mudança de consciência dos angolanos e dos servidores públicos, sobretudo daqueles a quem foram atribuídas pesadas e espinhosas missões de combater a corrupção e a impunidade, com

vista a resgatarem o sentimento de confiança das instituições do Estado e dos cidadãos.

“Pesa em nós, membros da comissão provincial de coordenação judicial, responsabilidade acrescida que obriga, a cada um no seu posto de trabalho, e ao seu nível, o dever de colocar o interesse público no centro das preocupações.

O juiz -presidente do Tribunal Provincial desaconselhou os funcionários públicos a não fazerem do serviço que prestam à sociedade como uma renda ou de mitigar as suas dificuldades financeiras, uma vez que recebem um salário mensal pelo trabalho que exercem.