Estagiários da NASA descobrem ‘Super terra’ que pode conter vida

Dois estagiários da NASA encontraram uma “super Terra” que pode conter vida.

O planeta está a 226 anos-luz do nosso planeta, numa constelação chamada Taurus, e os especialistas dizem tratar-se de um corpo rico em rochas ou gás, semelhante a Neptuno.

Os investigadores da agência espacial dos Estados Unidos, referiram que a mais brilhante das duas estrelas do sistema deste planeta tem apenas metade do tamanho do Sol, de acordo com a notícia da TVI24 publicada pelo Jornal da Madeira.

O planeta orbita em torno de uma estrela com aproximadamente um terço do tamanho do sol e demora 313 dias a dar uma volta completa.

A descoberta foi feita pelos estudantes Adina Feinstein, da universidade de Chicago, e Makennah Bristow, da universidade da Carolina do Norte, que estagiam ao lado do astrónomo da NASA Joshua Schlieder.

“É uma descoberta fantástica devido à forma como foi feita, a órbita temperada do planeta e sobretudo porque planetas deste tamanho são relativamente incomuns”, disse a estagiária Adina.