Educação e saúde entre as prioridades do governador do Cuanza Norte

A melhoria das condições nos sectores da saúde, educação, saneamento básico, bem como o acesso à água potável e a energia eléctrica figuram entre as prioridades da gestão do novo governador da província do Cuanza Norte, Adriano Mendes de Carvalho, noticias a Angop.

Falando hoje, em Ndalatando, na cerimónia de recessão de pastas e de apresentação aos colaboradores e membros da sociedade civil, Adriano Mendes de Carvalho prometeu dar continuidade as acções, em curso, desenvolvidas pelo seu antecessor, muitos delas de capital importância para as populações.

Assegurou que vai reforçar a atenção ao desenvolvimento dos municípios, dos seus recursos humanos e produtivos, com vista a melhoria do nível de vida dos munícipes, de modo a travar a fuga dos quadros jovens para outras provinciais, em busca de melhores condições de vida.

O grande desafio, de acordo com o governador, será dotar as administrações municipais de meios técnicos e quadros capazes para melhorar a prestação des serviços aos cidadãos e a consequente arrecadação de receitas.

Para se concretizar os objectivos traçados, Adriano Mendes de Carvalho aposta forte na agricultura familiar e mecanizada, turismo, comércio e prestação de serviços, de modo a contribuir para a geração de mais empregos para a juventude.

Adriano de Carvalho, que traz como lema da governação no Cuanza Norte “Estamos proibidos de falhar”, assegurou que fará com que as acções do governo falem “muito mais alto” do que as palavras dos seus dirigentes.

Para isso, quer o apoio de todos os quadros locais, principalmente daqueles que, no exercício das suas funções, demonstrem engajamento, rigor e disciplina na gestão do erário público, mantendo acesa a chama do combate à corrupção e ao nepotismo, entre outras praticas nocivas.

Nesta cerimónia presidida pelo ministro da Administração do Território e Reforma do Estado, Adão de Almeida, o novo governador do Cuanza Norte defendeu o estreitamento das relações com o empresariado, dando-lhes oportunidades para que possam desenvolver os seus negócios, ao mesmo tempo que contribuem para o desenvolvimento da província.

Pediu também o envolvimento de mulheres, jovens, membros da sociedade civil e igrejas para a melhoria da província, afirmando que sem esse apoio nada fará para o bem-estar das populações.

Adriano Mendes de Carvalho prometeu, por outro lado, combater às maledicências, a mentira, intriga e calúnia no seio dos seus colaboradores, práticas que podem ter como missão distrair a atenção do governador dos problemas mais prementes da população.

Já o ministro da Administração do Território e Reforma do Estado, Adão de Almeida, lembrou a Adriano Mendes de Carvalho que governar Luanda é diferente de governar Cuanza Norte, por serem diferentes também as suas populações e os seus problemas, exigindo abordagens diferentes.

Pediu ao novo governador simplicidade no trabalho, capacidade de mobilização da sua equipa de trabalho e de todos para caminharem juntos em torno do mesmo objectivo e, sobretudo, primar pelo diálogo permanente com a sociedade e, particularmente, com os seus colaboradores.

Por sua vez, José Maria Ferraz dos Santos, governador cessante do Cuanza Norte, pediu que Adriano Mendes de Carvalho dê continuidade aos projectos de reabilitação e construção de infra-estruturas em curso na província, tendo em conta o apoio institucional de que contam para a sua efectivação.