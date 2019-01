Bayern oferece R$ 165 mi para tirar promessa do Chelsea

De acordo com informações do jornal inglês “The Independent”, citado pelo UOL Esporte, o Bayern de Munique ofereceu 35 milhões de libras esterlinas (R$ 165 milhões segundo a cotação atual) para ter a jovem promessa Callum Hudson-Odoi, do Chelsea.

A agremiação da Alemanha está de olho no atleta de 18 anos de idade, porque acredita que ele pode ser um dos jovens jogadores mais talentosos da Europa. Enquanto isso, ainda segundo o “The Independent”, o Chelsea já propôs um novo contrato para Hudson-Odoi.

Apesar disso, se o jogador não assinar, ele se tornaria livre a partir do verão europeu de 2020 e, portanto, pode negociar sua ida ao Bayern no próximo ano.

Enquanto isso, o Bayern argumenta que um novo começo pode ser a melhor opção para Hudson-Odoi desenvolver o futebol.