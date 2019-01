Anunciada requalificação do centro histórico de Mbanza Kongo

A secretária de Estado da Cultura, Maria da Piedade de Jesus, anunciou nesta terça-feira, em Mbanza Kongo, província do Zaire, o arranque este ano dos trabalhos de requalificação do centro histórico desta cidade património mundial.

De acordo com a responsável, existe já um orçamento disponibilizado para a requalificação de alguns monumentos e sítios históricos de Mbanza Kongo, com destaque para a antiga sé catedral (Kulumbimbi), Tadi Dia Bukikua, Museu dos Reis do Kongo, entre outros empreendimentos que constituem o tecido histórico-cultural desta cidade património mundial.

Em declarações à imprensa, à margem do acto provincial do 8 de Janeiro, Dia da Cultura Nacional, a secretária falou também das acções que estão a ser executadas pelo Ministério de tutela em colaboração com o governo provincial do Zaire face ao cumprimento das recomendações da Unesco sobre Mbanza Kongo.

Entre as recomendações saídas da 41ª sessão do comité do património mundial da Unesco realizada em 8 de Julho de 2017, na cidade de Cracóvia, Polónia, Maria de Jesus, lembrou a transferência do actual aeroporto de Mbanza Kongo para um outro espaço, a realização anual do Festi-Kongo com envolvimento dos países que integravam o antigo reino do Kongo, bem como a remoção das antenas das operadoras de telecomunicações.

“Estamos a trabalhar em parceria com o governo da província do Zaire para a execução dessas e outras acções recomendadas pela Unesco, visto que o prazo dado vai até ao ano de 2020”, referiu.

Para as obras de restauro do Kulumbimbi, por exemplo, a secretária disse que será contratada, através de um concurso público, uma empresa especializada em trabalhos de reabilitação de monumentos históricos, tendo em conta as características e o material usado para a edificação da antiga sé catedral.

O acto que decorreu sob o lema “Pela preservação da memória histórica, povo angolano exaltemos a cultura de paz, para a paz na cultura”, contou com a presença do governador provincial, Pedro Makita Armando júlia, membros do governo provincial, da administração municipal, autoridades tradicionais e religiosas e população em geral.