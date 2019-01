Ana Gomes não se recandidata ao Parlamento Europeu

A ex-diplomata, de 64 anos, foi eleita nas listas do PS em 2004, 2009 e 2014. A decisão foi comunicado a António Costa, na qualidade de secretário-geral do PS, em Fevereiro de 2018.

De acordo com O Jornal Económico, a eurodeputada do PS Ana Gomes anunciou nesta quarta-feira ao Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas que não irá recandidatar-se nas eleições europeias que serão disputadas a 26 de maio.

Ana Gomes justificou a decisão de sair de Estrasburgo ao final do terceiro mandato de eurodeputada por “ser a favor da limitação de mandatos, o que tem de se aplicar a mim”. Numa mensagem divulgada na sua conta de Twitter, disse ter ficado “muito comovida com os comentários acerca da sua ação” no Parlamento Europeu feitos pelo líder dos Progressistas, Udo Bullman, garantindo-lhe que “vamos intensificar a luta”.

Segundo Ana Gomes, a decisão já tinha sido comunicada a António Costa, na qualidade de secretário-geral do PS, em Fevereiro de 2018.

A ex-diplomata, de 64 anos, foi eleita nas listas do PS em 2004, 2009 e 2014. Neste momento é a vice-presidente da Comissão Especial sobre os Crimes Financeiros e a Elisão e a Evasão Fiscais do Parlamento Europeu.

Também tem lugar na Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos, na Subcomissão da Segurança e da Defesa, na Delegação para as Relações com os Estados Unidos e na Delegação à Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo.

O PS elegeu oito deputados nas eleições para o Parlamento Europeu de 2014. Além de Ana Gomes foram eleitos Francisco Assis, Carlos Zorrinho, Liliana Rodrigues, Manuel dos Santos, Maria João Rodrigues, Pedro Silva Pereira e Ricardo Serrão Santos. Ainda não foi divulgado quem será o próximo cabeça de lista do partido.