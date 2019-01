Última Hora: Incêndio atinge restaurante emblemático de Benfica

Uma ignição numa conduta de extracção de fumos estará na origem do incêndio, que já foi circunscrito. Não há registo de feridos e a circulação do trânsito está a ser reposta nesta zona de Lisboa.

Um incêndio deflagrou na tarde desta terça-feira no restaurante Edmundo, em Lisboa, um conhecido estabelecimento da zona de Benfica. O fogo terá tido “início numa conduta de extracção de fumo”, avançou ao PÚBLICO José Lopes, sub-chefe do Regimento Sapador de Bombeiros de Lisboa.

O incêndio iniciou-se às 17h26, mas foi dado como circunscrito às 18h02. Estiveram no local dez operacionais, auxiliados por três viaturas, disse a mesma fonte. Não houve registo de feridos.

O trânsito em frente ao restaurante de Benfica, no cruzamento da Avenida Gomes Pereira com a Estrada de Benfica, esteve cortado devido à utilização de um viatura com escada para ajudar no combate às chamas, mas os trabalhos de reposicionamento da viatura para reabrir a circulação já se iniciaram.