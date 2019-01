Pepe assina pelo FC Porto por uma época e meia

Pepe vai ser jogador do FC Porto na próxima época e meia, até final da temporada 2019/2020.

A contratação poderá ser oficializada esta terça-feira e há a possibilidade do jogador se apresentar no centro de estágio do Olival, Gaia.

A vontade do futebolista foi fundamental, uma vez que Pepe aceitou um salário bastante abaixo do que auferia no Besiktas.

Nos últimos dias o jogador e o FC Porto acertaram todos os detalhes do contrato e Pepe estará disponível já para o clássico, do próximo sábado, com o Sporting.

O internacional português tem 35 anos e regressa ao FC Porto mais de 11 anos depois de ter sido transferido para o Real Madrid, por 30 milhões de euros.

O defesa-central representou os portistas entre 2004 e 2007 e conquistou dois campeonatos (2005/06) e 2006/07, duas supertaças (2004 e 2006 e uma Taça de Portugal (2005/06)

O futebolista conta 103 internacionalizações pela seleção portuguesa.

Pepe tinha várias propostas, algumas de clubes europeus de topo, mas deu sempre preferência ao regresso a Portugal e ao Porto.