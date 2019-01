Oficial da Polícia morto dentro de casa no Catinton

António Lucas, de 58 anos, inspector-chefe da Polícia Nacional (PN), colocado na Unidade de Protecção de Individualidades Protocolares (UPIP), foi assassinado com um tiro à queima-roupa, na madrugada desta segunda-feira, dia 7, no interior da sua residência, no bairro Catinton, em Luanda.

Segundo o director de Comunicação do Ministério do Interior, intendente Mateus Rodrigues, o móbil do crime ainda é desconhecido pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC).

“O crime está ser investigado pelos efectivos do SIC, mas ainda não sabemos as causas do assassinato do nosso oficial”, disse, acrescentando que a identidade dos elementos que invadiram a casa do inspector-chefe até o momento é desconhecida pelas autoridades e garantindo que o caso vai ser esclarecido tão logo quanto possível.

De acordo com uma fonte do SIC-Kilamba Kiaxi, que acorreu ao local do crime 40 minutos depois do episódio, o assassinato aconteceu por volta da 01:00 da madrugada do dia 7, “quando seis supostos meliantes, armados com AKM-47, arrombaram a porta da casa do oficial e dirigiram-se até o quarto da vítima”.

O SIC adianta que António Lucas se encontrava a dormir ao lado da esposa.

“Eles (os marginais), quando tiveram contacto com a vítima, efectuaram dois disparos, tendo um dos tiros atingido mortalmente o patriarca da família e o outro ferido o braço da sua companheira sem gravidade”, explicou a fonte.

A família suspeita de crime encomendado, “porque os seis elementos que invadiram a residência do oficial não levaram nenhum objecto de valor”, disse ainda a fonte do SIC.