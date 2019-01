O Grupo Webcor adquire a Lactiangol em negócio avaliado em mais de USD 30 milhões

O Grupo Webcor adquiriu a Lactiangol, SA., a principal unidade industrial de lacticínios em Angola. De acordo com uma nota a que o Portal de Angola teve acesso, a Lactiangol, avaliada em 30 milhões de dólares surge na estratégia da Webcor que comercializa os seus produtos em Angola há 27 anos, e juntamente com os seus parceiros angolanos de reforçar a sua presença no setor Industrial do pais.

“Angola vive um momento decisivo de mudança na economia, diversificando de comércio e distribuição para a industrialização local e juntamente com os nossos parceiros locais seremos um dos principais players dessa mudança”, afirma Wissam Nesr, CEO do Grupo Webcor.

O novo plano de negócios estabelecido para 2019 é de desenvolver a produção da Lactiangol multiplicando a sua capacidade produtiva em todas as categorias de produtos lácteos possíveis, tais como: leite ultrapasteurizado (UHT), leite achocolatado, iogurte sólido natural e aromatizado, iogurte líquido, manteiga pasteurizada, sumos, gelados, leite condensado, queijos, bem como sobremesas lácteas.

A estratégia do Grupo Webcor é elevar a produção e a qualidade dos produtos da Lactiangol para um novo patamar, promovendo mais ainda a marca, esta reconhecida marca, tornando-a líder de mercado no seu segmento, ao mesmo tempo optimizando a cadeia de valor através do incentivo da produção local de leite que hoje corresponde apenas a 7% das necessidades da fábrica.