MPLA quer eficiência na acção partidária

O primeiro secretário de Cabinda do MPLA, Eugénio César Laborinho, pediu aos militantes, amigos e simpatizantes desta formação política para continuarem a trabalhar com maior afinco no processo de revitalização das estruturas de base.

Falando no acto que marcou os cumprimentos de ano novo no partido, Eugénio Laborinho pediu ainda o engajamento dos militantes nas acções de formação e capacitação política para que possam estar mais e melhor preparados para os desafios que se avizinham.

Entre estes desafios, sobretudo para o no de 2019, referiu-se a materialização dos compromissos eleitorais constantes no manifesto eleitoral do governo, 2017-2022, e a preparação de condições para a realização das eleições autárquicas em 2020.

Para o político, é importante que cada militante seja um participe que, no seu local de residência, contribua com ideias construtivas para o desenvolvimento do seu bairro, tendo protagonismo e angariando simpatia junto dos eleitores, de forma a ser um potencial candidato do partido para as eleições autárquicas e contribuir cada vez mais na melhoria da imagem do MPLA.

Adiantou também que é dever de todos militantes amigos e simpatizantes do MPLA preservarem a unidade e combatendo ao tribalismo, o regionalismo, o racismo, nepotismo, a bajulação e outros comportamentos que visam minar a unidade no seio do partido.

Exortou os membros do governo que têm a missão de implementares os programas urgentes e planos para que sejam mais dinâmicos, acutilantes, eficazes e proactivos, estando mais próximo dos militantes do partido, porque as acções do governo são complemento das promessas eleitorais feitas pelo MPLA nas eleições gerais de 2017.