Ministra reafirma compromisso para o resgate dos valores culturais

A ministra da Cultura, Carolina Cerqueira, reiterou nesta terça-feira, em Luanda, o compromisso para o resgate dos valoreis e identidade cultural, de forma a elevar e exaltar a angolanidade.

Segundo a Angop, para a governante, que fez este pronunciamento no acto central do Dia da Cultura Nacional, a cultura, em conformidade com a Agenda Política do Executivo, constitui uma das peças fundamentais para o desenvolvimento e fortalecimento da unidade, reconciliação nacional, democracia, da paz e justiça social.

“A música, a pintura, as artes cénicas, a dança, em particular o teatro, bem como a escultura e a literatura têm um papel fundamental na internacionalização da cultura nacional e, com agrado, acompanhamos o sucesso dos artistas das diversas artes em palcos e exposições internacionais, algumas das quais com manchete além-fronteira”, frisou.

Sobre as igrejas, Carolina Cerqueira sublinhou que será acompanhada toda actividade no âmbito do processo de regularização em curso, para que sirva de alavanca para a tranquilidade social e a harmonia entre as famílias.

Carolina Cerqueira afirmou igualmente o reforço da parceria com as instituições religiosas, por um diálogo inter-religioso e ecuménico.

Informou estarem criadas várias legislações de âmbito cultural, que aprovados, vão regular os caminhos a serem seguidos e os modelos a adoptar no ordenamento jurídico nacional. Salientou a Lei da Religião, Crença e Culto, que se encontra em fase final da sua aprovação na Assembleia Nacional, a Lei das Línguas Nacionais, a Lei das Autoridades Tradicionais, a Lei dos Museus, entre outros diplomas.

A jornada, que se comemora sob o lema “pela preservação e valorização da memória histórica do angolano, exaltemos a cultura da paz para a paz na cultura”, contou com a actuação da poetisa Ilda Lemos, Mito Gaspar, Kostantino, Toty Sa’Med, Edmázia Mayembe, a Banda CEARTE, a exibição do Ballet Nacional de Angola e do grupo de Teatro Horizonte Nzinga Mbandi.

Durante o acto foram ainda distinguidos com diplomas a personalidades culturais que se destacaram ao longo dos anos para a valorização e preservação da identidade cultural.