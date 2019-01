Mais de 10 mil mortos em acidentes de viação na Tunísia de 2011 a 2019

Dez mil e 117 pessoas morreram e 81 mil e 235 ficaram feridas em 53 mil e 500 acidentes de viação registados na Tunísia, de 1 de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2018, indicou no fim de semana o diretor do Observatório Nacional Tunisino da Segurança Rodoviária, Mourad Jouini, avança a PANA.

Em entrevista radiofónica, Jouini indicou que as principais causas dos acidentes rodoviários são ligadas, essencialmente, ao mau estado das estradas, de que resultaram 12 mil e 140 acidentes com mil e 448 mortos e 11 mil e 830 feridos.

O responsável mencionou também a negligência e à inatenção dos condutores, responsáveis por nove mil e 448 acidentes de que resultaram mil e quatro mortos e 12 mil e 911 feridos.

Acrescentou o excesso de velocidade que provocou oito mil e 786 acidentes que fizeram três mil e 16 mortos e 708 feridos.

A província de Túnis ocupa o primeiro lugar em matéria de acidentes rodoviários com 11 mil e 561 unidades (993 mortos e 15 mil e 753 feridos), seguida pela província de Ben Arous com quatro mil e 613 acidentes (440 mortos e seis mil e 566 feridos) e pela província de Sfax, que registou três mil e 831 acidentes com 890 mortos e seis mil e 251 feridos, indicou o responsável.