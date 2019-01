Jovem de 16 anos bate record do Guiness de cabelo mais longo do mundo

Nilanshi Patel é de nacionalidade indiana e não corta o cabelo há 10 anos, integrando assim os recordes do Guiness

Nilanshi Patel, de 16 anos, tornou-se na adolescente com o cabelo mais longo do mundo. A jovem indiana passa a ser um dos recordistas do Guinness World Records.

Nilanshi garante que não corta o cabelo há cerca de 10 anos. A adolescente conta ainda que deixou de cortar o cabelo após ter ficado traumatizada com um corte de cabelo que não gostou.

Atualmente, o seu cabelo mede 1,73 metros de comprimento.

O Guinness World Records publica anualmente um livro que contém uma coleção de recordes. A competição mundial tem desde recordes conseguidos pelos seres humanos como atingidos pela natureza. A primeira edição surgiu em 1955.