Jornalista colombiano morto a tiro em presumível assalto

O jornalista colombiano Gabriel Mauricio Gracia foi morto a tiro na segunda-feira por desconhecidos durante um presumível assalto, no norte da Colômbia, na fronteira com a Venezuela, disseram as autoridades.

Segundo o Diário de Notícias, o comandante da polícia do departamento de La Guajira, o coronel Henry Sandoval, disse à Rádio Blu que o jornalista, de 49 anos, seguia num automóvel, numa estrada que liga Uribia a Cabo de la Vela, quando foi intercetado por dois presumíveis assaltantes.

De acordo com o responsável, os assaltantes dispararam quando Gracia se opôs ao assalto. O jornalista foi levado para um centro médico, onde morreu.

Em 17 de dezembro, assaltantes mataram o jornalista Víctor Diago Cardozo na localidade de Riohacha, capital de La Guajira.