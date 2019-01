Frio extremo: Câmara de Lisboa acciona plano de contigência para sem-abrigo

Para fazer frente às baixas temperaturas que estão previstas para os próximos dias, a autarquia lisboeta vai abrir as estações de Metro até mais tarde e montar um centro no Pavilhão Casal Vistoso

Câmara Municipal de Lisboa (CML) aciona na quarta-feira, a partir das 17h, o plano de contigência para dar apoio aos sem-abrigo. “Face às previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera que apontam para uma descida acentuada das temperaturas nos próximos dias, a CML aciona, amanhã, a fase amarela do Plano de Contingência para as Pessoas Sem-Abrigo Perante o Frio”, adianta ao Expresso fonte oficial da CML.

Algumas estações de Metro – Oriente, Saldanha, Intendente, Rossio e Santa Apolónia – vão ficar abertas até mais tarde durante a noite e no Pavilhão Casal Vistoso será montado um centro de apoio. É aqui que vai funcionar o Dispositivo Integrado de Apoio aos Sem-Abrigo (DIASA), onde vão ser servidas refeições quentes, alimentos e agasalhos. “Equipas técnicas de rua estarão no terreno a acompanhar a situação, reencaminhando todos que aceitem para serem atendidos no Pavilhão”, reforça ainda a CML.