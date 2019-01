FC Porto vence em casa e é cada vez mais líder

Dragões bateram Nacional por 3-1 e reforçaram liderança do campeonato.

O FC Porto derrotou esta segunda-feira o Nacional, no Estádio do Dragão, por 3-1, e reforçou a liderança do campeonato.

Segundo avança a SIC Notícias, Brahimi (32′ e 57′) e Soares (38′) fizeram os golos do triunfo portista, com Bryan Róchez (40′) a marcar para a equipa madeirense.

Com esta vitória, os dragões são ainda mais líderes. Somam 42 pontos, mais seis que o segundo classificado SC Braga, mais sete que o Benfica e mais oito que o Sporting, que hoje perdeu em Tondela. Já o emblema insular segue no 10.º lugar, com 19 pontos.

Os azuis e brancos alcançaram também a 18.ª vitória consecutiva e igualaram o recorde nacional, que pertencia ao Benfica de Jorge Jesus, alcançado em 2010/2011.

Na próxima jornada, o FC Porto joga com o Sporting em Alvalade (12 de janeiro às 15h30) e o Nacional recebe o Belenenses (13 de janeiro às 15h00).